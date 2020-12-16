Із лаоської в’язниці додому повернулися троє українців

Із якої причини громадяни опинилися у в'язниці Лаосу, не повідомляється

Омбудсмен наголосила, що за українських громадян боротьба тривала 500 днів

Троє громадян України, які перебували в тюрмі Лаоської Народно-Демократичної Республіки, були звільнені і вже повернулися на батьківщину. Робота щодо їхнього звільнення почалася ще влітку минулого року, написала на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«500 днів тривала боротьба за долю громадян України, які перебували в ув'язненні в пенітенціарній установі Пхонгтхонг в місті В'єнтьян Лаоської Народно-Демократичної Республіки. Зараз вони звільнені. Перший чоловік був звільнений з вказаної установи 2 жовтня, а ще двоє - 18 листопада», - повідомила Денісова.

Вона додала, що українці прибули на батьківщину в ніч на 15 грудня.

Омбудсмен висловила подяку за допомогу у звільненні наших співгромадян президенту Лаосу Буннянгу Ворачіту, котрий прийняв рішення про звільнення, і верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, вона активно допомагала у вирішенні питання.

Також Людмила Денісова подякувала Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Таїланд і за сумісництвом в Лаоській Народно-Демократичній Республіці Андрію Бешті і всім працівникам посольства.

З якої причини громадяни опинилися у в'язниці Лаосу, не повідомляється.