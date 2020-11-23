Ізраїль відмовляється від імпорту української кока-коли. Стали відомі причини

Споживачі скаржаться на те, що українська кока-кола ніби не така смачна, як ізраїльська

«Кока-колу ставлять на стіл, коли приходять гості і комусь може не сподобатися, що господарі купили імпортну, дешевше»

Третя найбільша роздрібна мережа Ізраїлю Rami Levy припиняє продаж та імпорт з України кока-коли в 1,5-літровій тарі з-за низької оцінки споживачами її якості. Про це пишуть «Вести Ізраїль» з посиланням на розслідування порталу Ynet.

«Ми припинимо замовляти 1,5-літрові пляшки української кока-коли. Поки що в магазинах є товарний запас, але в подальшому ми не будемо замовляти цей напій у великій тарі», - цитує видання заступника директора мережі Йосі Сабато.

Він додав, що Rami Levy продовжить продавати українську кока-колу в жерстяній тарі 0,33 л.

Мережа відмовляється від імпортованої з України кока-коли з-за частих скарг покупців на те, що за смаковими якостями український напій поступається кока-колі ізраїльського виробництва.

Українська кока-кола значно дешевша ізраїльської, але це є скоріше недоліком, ніж перевагою, вказує видання.

«Кока-колу ставлять на стіл, коли приходять гості і комусь може не сподобатися, що господарі замість ізраїльської газованої купили імпортну, дешевше», - пишуть «Вести».

Ізраїльська мережа почала закуповувати українську кока-колу після того, як кілька місяців тому Головний раввинат полегшив процес визнання кошерними низки популярних продуктів і напоїв, що імпортуються Ізраїлем.

Через низьку ціну імпортного українського напою Coca Cola Israel розпочала серію акцій, щоб захистити свою позицію на даному сегменті ринку.

«Паралельний імпорт кока-коли - явище не нове, йому вже кілька років. Але лише, коли ми почали продавати українську кока-колу, ринок по-справжньому заворушився, місцевий виробник скинув ціни. У виграші залишився покупець. Саме за це ми і боролися», - резюмував Йосі Сабато.