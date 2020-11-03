Ізраїльська мережа відмовилася продавати кока-колу з України через відсутність івриту на банці

Конкурентна боротьба місцевих виробників напоїв з українським імпортом загострюється

Торгова мережа «Рамі Леві» відмовилася продавати кока-колу українського виробництва в алюмінієвих банках об'ємом 0,33 л. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Причиною відмови стала відсутність на банках наліпок із зазначенням заставної вартості тари (30 агорот) і харчової цінності продукту на івриті. Банки, які продаються у два рази дешевше аналогічної продукції ізраїльського виробництва, мають маркування лише українською мовою.

Банки надходять у торгові підприємства у картонних лотках, затягнутих поліетиленовою плівкою. На плівці наліпка на івриті присутня, але на банках, що поставляються на ринок імпортером Touch One, їх немає.

На плівці ящиків з напоєм наліпка на івриті присутня, але на банках їх немає

Водночас, місцеві ЗМІ наголошують, що банка кока-коли, яку поставляє в магазини інший імпортер, компанія «Бен-Шалуш», маркована за всіма правилами – наліпка із зазначенням заставної вартості та харчової цінності продукту на івриті є на кожній банці.

У міністерстві екології Ізраїлю вважають продаж напоїв без вказівки заставної вартості тари – прямим порушенням закону. В Міністерстві охорони здоров'я обіцяли перевірити, як ізраїльські імпортери маркують українську тару, але підкреслили, що контроль за дотриманням закону здійснює Мінекології.

Нагадаємо, що імпорт кока-коли в Ізраїль збільшився останнім часом на 40% завдяки додатковому приватному ввезенню.

Крім того, дуже багато води з України також постачається в Ізраїль, зокрема із заводу, який розташований у Жашкові. Зокрема нещодавно там відкрився великий завод New Brew, який виготовляє різні напої, що також йдуть на експорт.