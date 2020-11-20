Ізраїль підписав контракт з AstraZeneca про закупівлю вакцини від Covid-19

Їх кандидат на вакцину ще на третьому етапі випробувань.

Ізраїль погодив контракт з компанією AstraZeneca про закупівлю вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

За цією угодою Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату в першій половині 2021 року. Це дозволить забезпечити вакциною більша частина майже дев'ятимільйонного населення країни.

У четвер повідомлялося, що результати масового тестування можливої вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca і Оксфордського університету повинні бути відомі до Різдва. Поки ж препарат показує здатність побудувати імунітет у пацієнтів старше 70 років.

Нагадаємо, що Pfizer і BioNTech подали запит на прискорену реєстрацію вакцини від Covid-19.

Зазначимо, американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу.

До слова, вакцина Pfizer назвала приблизну вартість для ЄС.

Також, AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу.

Крім того, США допоможуть Україні придбати вакцину від Covid-19.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.