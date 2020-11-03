Ізраїль звинувачує 26-річного туриста з України у зґвалтуванні 83-річної жінки

В Ізраїлі завершено слідство у справі іноземного громадянина, який напав на пенсіонерку

Пенсіонерка вийшла ввечері погодувати вуличних кішок, як раптом на неї накинувся 26-річний чоловік

26-річному туристу з України буде пред'явлено звинувачення у зґвалтуванні 83-річної жінки у місті Бат-Ям 24 жовтня цього року. Таке повідомлення надійшло до мирового суду в Тель-Авіві в неділю, 1 листопада.

Розслідування вів відділ поліції округу Аялон. Підозрюваний перебуває під арештом. Подано клопотання про продовження строку тримання його під вартою до винесення вироку.

ЗМІ нагадують, що, згідно з підозрами, турист накинувся на пенсіонерку, коли вона годувала вуличних кішок. Він затягнув її в приміщення, в якому знаходяться сміттєві контейнери, жорстоко побив, в тому числі бив головою об підлогу. Жінка пручалася, як могла, благала відпустити її, але безуспішно. За версією слідства, турист зробив насильницькі дії сексуального характеру.

Підозрюваний був затриманий на місці злочину. Потерпілу відвезли до лікарні.

У поліції повідомили: «Підозрюваний був затриманий завдяки пильності громадян і своєчасному виклику поліції».

Відзначимо, що коли про злочин стало відомо, жінка, яка назвала себе дочкою потерпілої, опублікувала пост в соцмережах, в якому представила свою версію події. У публікації, зокрема, стверджувалося, що зловмисник не встиг згвалтувати жінку похилого віку, однак жорстоко побив її і роздягнув. Далі справа буде слухатися у суді.

Між іншим, на початку жовтня суд у Тель-Авіві продовжив на шість днів попередній арешт 52-річного жителя Рамат-Гана, підозрюваного в спробі зґвалтування і вбивства своєї співмешканки, громадянки України.