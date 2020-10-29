Ізраїль хоче продовжити режим надзвичайного стану до 3 січня



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Режим надзвичайного стану в Ізраїлі може тривати до 3 січня

Рішення набуде чинності після затвердження комісією Кнесету з питань законності і конституції

Режим надзвичайної ситуації в Ізраїлі планують продовжити до 3 січня. Таке рішення ухвалив уряд країни. Про це повідомив у четвер офіс прем'єр-міністра країни.

Рішення набуде чинності після його затвердження комітетом парламенту з питань законності і конституції.

Ізраїль цієї осені першим з держав ввів повторний загальнонаціональний карантин у зв'язку зі значним зростанням кількості заражених коронавірусом. В рамках обмежувальних заходів громадянам було дозволено віддалятися від своїх будинків на відстань не більше кілометра. Великі торгові центри, перукарні, спортивні зали і басейни закриті. Порушників карантинного режиму чекали високі штрафи.

За даними Міністерства охорони здоров'я на 29 жовтня, в цілому з початку пандемії в країні було виявлено 312 787 тих, що заразилися коронавірусом. 2494 хворих Covid-19 померли.

За останню добу кількість інфікованих зросла на 763 людини. Понад 78% заражених - віком до 50 років.

Разом з тим у середині жовтня Ізраїль частково послабить карантин.

Із 18 жовтня в країні відновлена робота: