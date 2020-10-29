Ізраїль хоче продовжити режим надзвичайного стану до 3 січня
Рішення набуде чинності після затвердження комісією Кнесету з питань законності і конституції
Режим надзвичайної ситуації в Ізраїлі планують продовжити до 3 січня. Таке рішення ухвалив уряд країни. Про це повідомив у четвер офіс прем'єр-міністра країни.
Рішення набуде чинності після його затвердження комітетом парламенту з питань законності і конституції.
Ізраїль цієї осені першим з держав ввів повторний загальнонаціональний карантин у зв'язку зі значним зростанням кількості заражених коронавірусом. В рамках обмежувальних заходів громадянам було дозволено віддалятися від своїх будинків на відстань не більше кілометра. Великі торгові центри, перукарні, спортивні зали і басейни закриті. Порушників карантинного режиму чекали високі штрафи.
За даними Міністерства охорони здоров'я на 29 жовтня, в цілому з початку пандемії в країні було виявлено 312 787 тих, що заразилися коронавірусом. 2494 хворих Covid-19 померли.
За останню добу кількість інфікованих зросла на 763 людини. Понад 78% заражених - віком до 50 років.
Разом з тим у середині жовтня Ізраїль частково послабить карантин.
Із 18 жовтня в країні відновлена робота:
- дитячих садків і дошкільних установ для дітей віком до шести років;
- підприємств, які не мають постійних відвідувачів;
- а також скасовано обмеження на пересування в межах тисячі метрів від будинку.