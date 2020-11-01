  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ізраїль почав випробування вакцини від коронавірусу на людях

    • Розсилка
    Якщо все піде добре, вакцина зможе досягти населення в цілому до кінця наступного літа, кажуть ізраїльські вчені - Ізраїль почав випробування вакцини від коронавірусу на людях
    Якщо все піде добре, вакцина зможе досягти населення в цілому до кінця наступного літа, кажуть ізраїльські вчені

    Інститут, що знаходиться під наглядом Міністерства оборони, почав випробування вакцини BriLife на тварин у березні

    Ізраїль відсьогодні 1 листопада почав випробування на людях своєї вакцини від Covid-19. У разі успіху вакцина може бути доступна для широкого кола людей до кінця наступного літа, повідомляє агентство Reuters.

    Спочатку у дослідженні візьмуть участь 80 добровольців, а в грудні число буде збільшено до 960 осіб. Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 тисяч добровольців запланований на квітень/травень.

    «Ми на останньому етапі», - сказав Шмуель Шапира, генеральний директор Ізраїльського інституту біологічних досліджень.

    Інститут, що знаходиться під наглядом Міністерства оборони, почав випробування вакцини BriLife на тварин у березні і тиждень тому оголосив, що отримав схвалення регулюючих органів для переходу на наступний етап.

    Шмуель Іцхакі, голова відділу біології інституту, сказав агентству Reuters, що, якщо все піде добре, вакцина зможе досягти населення в цілому до кінця наступного літа.

    Обмеження в Ізраїлі із населенням 9 мільйонів осіб поступово знімаються після неухильного зниження кількості щоденних інфекцій. Першими в неділю в школу повернулися першокласники з першого по четвертий. Діти старше все ще навчаються вдома.

    Уряд також схвалив поетапне відкриття підприємств та розважальних заходів. У п'ятницю Ізраїль повідомив про 674 нових випадків зараження - порівняно з піком понад 9 тисяч декілька тижнів тому. Повідомляється про 2541 смертельний кінець під час пандемії.

    Ізраїль вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies