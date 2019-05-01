Єльченко попередив ООН про загрозу розміщення ядерної зброї в окупованому Криму



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Постпред України при ООН Володимир Єльченко на підготовчому комітеті Оглядової конференції 2020 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Фото: Укрінформ

«Грубе порушення Росією узятих на себе міжнародних зобов’язань підірвало всю безпекову систему ООН», - заявив український дипломат

Росія, порушивши Будапештський меморандум, зруйнувала всю безпекову систему ООН і тепер розвиває інфраструктуру для розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, створюючи загрози Європейському континенту та світу.

Про це заявив 30 квітня постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, виступаючи на підготовчому комітеті Оглядової конференції 2020 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Грубе порушення Росією, ядерною державою і постійним членом Ради Безпеки ООН, узятих на себе міжнародних зобов’язань, включно з Будапештським меморандумом, підірвало всю безпекову систему ООН», - заявив український дипломат.

Єльченко також поклав на Росію відповідальність за нинішню кризу Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. За його словами, вихід США з угоди був «виправданий» і став лише наслідком систематичного порушення Кремлем своїх зобов’язань.

«В епоху загроз розповсюдження ядерної зброї, що зростають, а також спроб знайти гарантії безпеки для країн, які прагнуть мати засоби ядерного стримування, життєво необхідно, аби Будапештський меморандум виконувався», - заявив він.

Український дипломат додав, що головною метою багатосторонніх зусиль з заборони та нерозповсюдження ядерної зброї має бути універсальне поширення Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Він також наголосив, що Україна підтримує ініціативу заснування без’ядерних зон (територій, у межах яких забороняється випробування, розміщення, зберігання, транзит ядерної зброї, проти яких заборонене її застосування), зауваживши, що вони особливо необхідні на Близькому Сході.

«З поширенням без’ядерних зон ми наблизимося до кінцевої мети - повного знищення ядерної зброї», - переконаний Єльченко.

Він також нагадав про ухвалену у грудні 2018 року резолюцію №73/194 Генеральної асамблеї ООН «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна», у якій ООН висловлює «занепокоєння повідомленнями про подальшу дестабілізацію Криму через перекидання Росією збройних систем, включно з авіаносцями та ракетами, здатними нести ядерну зброю, озброєння та військових на територію України, і вимагає від Росії негайно припинити цю діяльність».

Раніше у США назвали терміни появи на озброєнні у Росії атомних підводних безпілотників.

Джерело: Укрінформ