Путін та атомна бомба. Світ повернувся у 1987 рік глобальна безпека

8 грудня 1987 року у Вашингтоні Горбачов і Рейган підписали перший в історії договір про ліквідацію цілого класу озброєнь

Договір, який припинив «холодну війну», розірвано

2 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свої зобов'язання за Договором про ракети середньої і малої дальності. Причина – порушення з боку другої сторони, яка підписала документ. Цим порушником є Росія. Отже, у той час, як увага усього світу прикута до Brexit, подій у Венесуелі та інших проблем, піднімає голову забутий монстр, і ім'я йому – загроза ядерної війни.

На горизонті початок нової гонитви озброєнь?

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності було підписано колишнім Радянським Союзом і Сполученими Штатами 8 грудня 1987 року у Вашингтоні. Договір став першим серйозним кроком зі встановлення контролю над озброєннями, який закінчив «холодну війну».

Що сталося

У липні 2014 року президент США Барак Обама вперше на рівні глав держав звинуватив Росію у випробуваннях крилатих ракет середньої дальності, які порушують договір. У листі президенту Росії Володимиру Путіну Обама стверджував, що у 2008-2011 роках РФ випробовувала ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-X-8) наземного базування на дальність понад 500 км.

Традиційно російська сторона спростовувала обвинувачення і переконувала, що дальність дії цієї ракети є меншою за 500 км. Втім сам факт існування такої ракети у Москві не відкинули.

Конфлікт перейшов у фазу загострення на початку 2017-го, коли американські спецслужби розвідали, що російська армія почала брати на озброєння цю ракету. Тодішній глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що такі дії Москви змушують Вашингтон взятися за створення «власних систем, які стануть противагою новим російським ракетам». РФ на це ніяк не відреагувала, хіба що продовжила запевняти, що технічні характеристики ракети не порушують умов договору.

9М729 (комплекс «Іскандер») – ракетний комплекс з крилатою ракетою великої дальності наземного базування. Ймовірно, що 9М729 є сухопутним варіантом ракети 3М14 ракетного комплексу «Калібр-НК». Розробник – конструкторське бюро «Новатор»

Реакція США

Президент США Дональд Трамп ще в жовтні минулого року пригрозив, що виведе свою країну з договору. Однак після консультацій з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими союзниками він вирішив не рубати з плеча і дати Росії час одуматися. На початку грудня 2018-го держсекретар Майкл Помпео сказав, що США дадуть Росії ще два місяці, аби повернутись у рамки договору. Строк закінчився другого лютого.

За даними ЗМІ, у НАТО були налаштовані песимістично і вже кілька місяців готувалися до краху «ядерного договору».

15 січня в Женеві відбулися російсько-американські переговори щодо договору, однак вони завершилися нічим. Причина – розбіжності між сторонами в частині претензій до російської ракети 9М729. Після цього заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон запевнила, що США почнуть односторонній вихід з Договору РСМД 2 лютого, а сам процес триватиме шість місяців. Власне про це 23 січня США офіційно повідомили Росію.

Презентація ракети

Того ж дня російські міністерства оборони та закордонних справ запросили іноземних журналістів, військових та експертів на своєрідний брифінг, на якому розказували про тактико-технічні характеристики ракети 9М729.

У Вашингтоні вважають, що ракетна система 9М729 (Р-500 для комплексу «Іскандер») здатна запускати ракети на відстані більші, ніж про це говорить російська влада

Втім запрошені на брифінг представники Сполучених Штатів та інших країн НАТО не прийшли. Як пояснила пізніше представник американського посольства в Москві Андреа Калан, вони вважають брифінг черговою спробою Москви приховати факт порушення умов договору. Крім того, це був принциповий жест: так союзники показали, що вважають: ракету потрібно знищити. І крапка.

Пізніше заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та питань міжнародної безпеки Андреа Томпсон назвала презентацію «сміхотворною». Вона аргументувала свої слова тим, що, по-перше, у присутніх не було можливості ставити російським військовим запитання. По-друге, за словами Томпсон, демонстрація ракети у статичному положенні не є доказом того, що дальність польоту крилатої ракети 9М729 відповідає Договору РСМД.

Натомість екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко нагадує: для того, щоб переконливо стверджувати, що ракета порушує умови договору, необхідні об'єктивні докази – технічні документи, матеріали випробувань тощо. Однак існують й об’єктивні передумови стверджувати, що порушення договору з боку РФ таки є. «Ракети комплексу «Іскандер» є продовженням, модифікацією радянського комплексу С-10 «Гранат», дальність якого сягала 1000 км. Потім цю дальність скоротили до 500 км, щоб «вписатися» в обмеження договору щодо ракет середньої і меншої дальності. Ця ракета отримала назву 9М728», – нагадав експерт.

Романенко також додав: «Не доводиться сумніватися в тому, що на експорт росіяни виробляють і продають ракети, дальність яких і справді не перевищує 500 кілометрів. «А ось що росіяни роблять для себе – це питання. Причому, питання стояло вже щодо ракети 9М728. Ракета 9M729 – її вдосконалений варіант. Вони кажуть, що вона на 50 см довша. Як правило, довжину ракети збільшують для збільшення запасу палива. І, як правило, це робиться для збільшення дальності», – підкреслив експерт.

Час спливає

І от 2 лютого сплили 60 днів, які в ультимативній формі Сполучені Штати дали Росії, щоб та знищила або модифікувала ракету 9М729. Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Бухаресті на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС нагадав, що Сполучені Штати налаштовані серйозно: якщо РФ не почне виконувати зобов'язання за Договором РСМД, світ повинен готуватися до життя в нових умовах.

«Усі союзники НАТО згодні: важливо, аби Росія повернулася до виконання договору прозорим, таким, що піддається перевірці, способом… Якщо Росія не повернеться до його виконання, нам слід бути готовими до життя без договору», – сказав Столтенберг. За його словами, це означатиме наявність у Росії певної кількості ракет, які порушують договір. «Це ракети, які складно виявити, вони мобільні, вони здатні нести ядерні боєголовки і досягати європейських міст. Це викликає величезну стурбованість та підриває основи європейської безпеки», – визнав генсек НАТО.

Що означатиме розрив договору

Експерт з питань міжнародної політики Микола Бєлєсков нагадує: «Другого лютого американці запустили процес виходу з договору, який розтягнеться на шість місяців. Відповідно, офіційно вийти з угоди США зможуть лише 2 серпня. Досі це ще не крах домовленостей, ще півроку можуть тривати переговори. Чи будуть вони успішними – сумнівно, оскільки, за великим рахунком, вони тривають з 2013 року, але прогресу немає».

Бєлєсков також зауважив, що припинення функціонування договору не означає, що американські ракети середньої дальності одразу з’являться в Європі – на це можуть піти роки. «Сценаріїв може бути декілька. Найгірший – як у 1980-х роках насичення Європи ракетами. Це є фактором, що дуже дестабілізує. З Європи до Москви такі ракети можуть долетіти за 5-7 хвилин. Цього часу недостатньо, щоб після виявлення російськими системами ухвалити якісь рішення і захиститися. Інший сценарій: формально США вийдуть з угоди, але не розміщатимуть свої ракети в Європі», – додав він.

«Варіантів того, як може розвиватися ситуація, багато. Я б поки що драматизував ситуацію», – резюмував експерт.

Попри цей оптимізм варто пам’ятати, що в кінці минулого року господар Кремля прямо заявив, що не можна недооцінювати вірогідність ядерної війни. «Небезпека подібного розвитку подій (ядерної війни – «Главком») у світі якось затушовується, йде, і це здається неможливим або чимось другорядним. Водночас, якщо подібне станеться, це може привести до загибелі всієї цивілізації, а може бути – і планети, – сказав Путін на своїй підсумковій прес-конференції. – Дуже шкода, що така тенденція недооцінки має місце і навіть наростає. Зараз ми спостерігаємо розлом міжнародної системи стримування озброєнь, гонитви озброєнь».



Глава РФ також пригрозив, що якщо в Європі з'являться ракети, Росія розпочне «нарощувати перевагу». «І нехай потім не пищать, що ми добиваємося переваг, ми баланс зберігаємо, забезпечуємо свою безпеку», – пояснив російський президент.

Наталія Сокирчук, «Главком»