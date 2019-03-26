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    У США назвали терміни появи на озброєнні у Росії атомних підводних безпілотників

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    У США назвали терміни появи на озброєнні у Росії атомних підводних безпілотників

    У листопаді 2018 року Міноборони РФ провело 11-те випробування атомного безпілотника «Посейдон»

    Розвідка США вважає, що армія РФ отримає атомні підводні безпілотники «Посейдон» не раніше 2027 року. Про це повідомляє CNBС.

    За даними джерел, в листопаді 2018 року Міноборони РФ провело 11-е випробування атомного безпілотника «Посейдон».

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    «Ми маємо справу з російською підводним човном, яку важко виявити і в яку важко потрапити», - сказало одне з джерел.

    Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс стурбований розробкою Росією підводного безпілотника «Посейдон». Зокрема, генсек альянсу заявив, що безпілотник є черговим прикладом нарощування Росією інвестицій у зміцнення свого ядерного потенціалу.

    Також Столтенберг повідомив, що НАТО готується до збільшення кількості російських ядерних ракет в Європі.

    Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що РФ може розгорнути нові ракети на заході країни, якщо Сполучені Штати Америки розмістять ракети в Європі.

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