ЄС продовжив санкції проти Ірану



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Вперше санкції проти Ірану були прийняті в 2011 році і відтоді продовжуються на щорічній основі

Заходи включають заборону для осіб, які підпали під санкції, на в'їзд у країни ЄС, а також заморожування активів 82 фізичних осіб і однієї організації

Рада ЄС продовжила санкції проти Ірану у зв'язку з порушенням прав людини.

Економічні обмеження діятимуть до 13 квітня 2020 року, йдеться в повідомленні відомства.

Заходи включають заборону для осіб, які підпали під санкції, на в'їзд у країни ЄС, а також заморожування активів 82 фізичних осіб і однієї організації.

Крім того, обмежувальні заходи передбачають заборону на експорт до Ірану техніки, яка може бути використана для внутрішніх репресій і обладнання для моніторингу телекомунікаційних систем.

Вперше санкції були прийняті в 2011 році і відтоді продовжуються на щорічній основі.

Раніше повідомлялося, що уряд Сполучених Штатів розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Ірану, які будуть націлені на ті галузі економіки, які раніше не були зачеплені.

Як відомо, офіційний Вашингтон оголосив у березні про запровадження додаткових санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб в Ірані, пов'язаних з розробками ядерної програми.

Джерело: Дзеркало тижня