США запровадили додаткові санкції проти Ірану



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Вашингтон уже в 25-те вводить санкції проти Ірану

Під нові санкції потрапили 14 осіб та 17 організацій, причетних до діяльності іранської Організації оборонних інновацій і досліджень

Офіційний Вашингтон оголосив у п'ятницю про запровадження додаткових санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб в Ірані, пов'язаних з розробками ядерної програми.

Про це йдеться в офіційній заяві міністерства фінансів США, повідомляє «Укрінформ».

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США разом з Державним департаментом США ввів сьогодні санкції проти 14 осіб та 17 організацій, причетних до діяльності іранської Організації оборонних інновацій і досліджень (SPND), яка надавала підтримку організаціям, що вже перебувають під санкціями, і чий персонал відіграв провідну роль у ядерних зусиллях іранського режиму», - зауважується в документі.

Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучін, «Сполучені Штати продовжать застосовувати максимальний тиск на іранський режим, використовуючи всі економічні інструменти для запобігання розвитку в Ірані зброї масового знищення».

Міністр також пообіцяв кожному, хто співпрацює з оборонною промисловістю Ірану в цілому, ізоляцію в професійному, особистому та фінансовому плані.

Як зауважили в адміністрації США, Вашингтон уже в 25-те вводить санкції проти Ірану, які охоплюють загалом 960 фізичних і юридичних осіб, а також літаки й морський транспорт.

Нагадаємо, Іран позиватиметься в міжнародні суди через американські санкції.

9 січня Рада ЄС розширила санкції проти Ірану. 24 січня стало відомо, що США ввели розширений список санкцій щодо Ірану.

Також США заблокували продаж російських літаків Superjet 100 до Ірану.

До слова, іранські хакери за два роки атакували понад 200 компаній по всьому світу. Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США, пише The Wall Street Journal.

Зазначимо, що у лютому Іран оголосив про створення підводного човна з крилатими ракетами.

Віце-президент США Майк Пенс вимагає від європейських союзників відмовитися від ядерної угоди з Іраном. Крім того, раніше президент Ірану назвав Трампа ідіотом.