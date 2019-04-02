США розробляють чергові санкції проти Ірану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові санкції проти Ірану очікуються в травні

Уряд Сполучених Штатів розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Ірану, які будуть націлені на ті галузі економіки, які раніше не були зачеплені.

Про це повідомив журналістам високопоставлений представник адміністрації Трампа в понеділок.

Він також заявив, що адміністрація планує ввести нові санкції в травні, через рік після виходу США з угоди щодо ядерної програми Ірану, укладеної в 2015 році.

Як відомо, Офіційний Вашингтон оголосив у березні про запровадження додаткових санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб в Ірані, пов'язаних з розробками ядерної програми.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США разом з Державним департаментом США ввів санкції проти 14 осіб та 17 організацій, причетних до діяльності іранської Організації оборонних інновацій і досліджень (SPND).

Нагадаємо, Іран позиватиметься в міжнародні суди через американські санкції.

9 січня Рада ЄС розширила санкції проти Ірану. 24 січня стало відомо, що США ввели розширений список санкцій щодо Ірану.

Джерело: Голос Америки