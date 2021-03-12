ЄС продовжив санкції за агресію Росії проти України

Санкції ЄС через агресію РФ проти України були вперше введені 17 березня 2014 року

До санкційного списку входять понад 200 фізосіб та організацій

Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.

Про це повідомляється в офіційній заяві ЄС.

«Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси особам та організаціям, що перелічені в списку», - йдеться в документі

Санкції продовжуватимуть діяти щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Нагадаємо, санкції ЄС через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, були вперше введені 17 березня 2014 року.

Рада ЄС постійно переглядає і періодично оновлює список осіб і організацій, що підпадають під дію санкцій.

До слова, 5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.

Санкції продовжені на пів року.

Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник,