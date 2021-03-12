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    ЄС продовжив санкції за агресію Росії проти України

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    Санкції ЄС через агресію РФ проти України були вперше введені 17 березня 2014 року - ЄС продовжив санкції за агресію Росії проти України
    Санкції ЄС через агресію РФ проти України були вперше введені 17 березня 2014 року
    Фото з відкритих джерел

    До санкційного списку входять понад 200 фізосіб та організацій

    Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.

    Про це повідомляється в офіційній заяві ЄС.

    «Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси особам та організаціям, що перелічені в списку», - йдеться в документі

    Санкції продовжуватимуть діяти щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

    Нагадаємо, санкції ЄС через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, були вперше введені 17 березня 2014 року.

    Рада ЄС постійно переглядає і періодично оновлює список осіб і організацій, що підпадають під дію санкцій.

    До слова, 5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.

    Санкції продовжені на пів року.

    Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник,

    Теги: ЄС Росія санкції агресія Україна окупація
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