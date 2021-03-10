ЄС підтримує санкції США проти Коломойського, але свої не введе

ЄС не може накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію

Європейський союз підтримує рішення США запровадити санкції щодо українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це у середу, 10 березня, заявив речник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано у відповіді на запит DW.

«ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадового чиновника в українській владі», – зазначив Стано.

Речник ЄС також наголосив на важливості координації зі США політики у питаннях, де наявні спільні інтереси. За словами Стано, під час останніх контактів між президентом США Джо Байденом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також під час участі держсекретаря США Ентоні Блінкена в засіданні Ради ЄС в закордонних справах у лютому «ЄС і США наголосили на важливості тісної координації наших відповідних політик і заходів, зокрема щодо Східної Європи».

При цьому Стано вказав на те, що у санкційних режимах Євросоюзу, які мають стосунок до України, нема «критерію, який би дозволяв накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію».

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.