РНБО продовжує санкції проти двох російських банків

Україна у березні 2017 року ввела санкції проти російських банків

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про результати засідання

Сьогодні, 11 березня, відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони.

РНБО продовжила на три роки санкції проти двох російських банків. Строк санкцій закінчувався у березні цього року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

«На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. 19 березня у них закінчуються термін. Двом цим російським банкам продовжено термін ще на три роки», – сказав він.

Нагадаємо, Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони з 23 березня 2017 року ввів санкції стосовно дочок російських державних банків. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур. Санкції терміном на один рік були застосовані до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ Банк».

Раніше повідомлялося, що на засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

Нагадаємо, рішенням РНБО заблоковано роботу трьох телеканалів Віктора Медведчука – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

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