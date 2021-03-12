Україна поступово почала відмовлятися від стратегії «заглядання в очі Путіну»

Тільки прозахідний курс, структурні реформи і незалежна від РФ політика можуть об'єднати пасіонарну частину України

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Новый курс: 11 марта стало началом зачистки Медведчука, Курченко и системных интересов России и Китая в Украине

Очевидно, чтобы перебить Вагнергейт, заседание СНБО передвинули пораньше с пятницы на четверг. И хотя сожительство пророссийских и прозападных сил на Банковой не может не вызывать раздражения, но 11 марта президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности приняли целую серию конструктивных решений, которые углубляют разрыв в отношениях между Украиной и Россией, а также между Украиной и Китаем. А такое стоит отметить и поддержать.

1. Серия обысков и блокировка работы сети автозаправок Глуско – 1200 правоохранителей зашли на все объекты компании, 105 АЗС, 8 офисов, 12 нефтебаз, 13 нефтеналивных судов. Формально Глуско не связана с депутатом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, но по данным СМИ, Глуско – это генератор кэша в структурах кума Путина. Досудебное расследование, по данным Цензор.Нет, осуществляется по двум эпизодам: подмена кодов и не уплата таможенных платежей при ввозе топлива в 2019-20 годах – ущерб предполагается в 240 миллионов гривен. Второе дело - ущерб от неуплаты НДС и акцизов на 103 миллиона гривен. Если правоохранительные органы продолжат давление в таком же масштабе, какая-либо операционная деятельность Глуско станет невозможной, так что мы очень скоро увидим, была это разовая акция устрашения, или начало системных действий. «Разрыв» одной из афиллированных структур Медведчука станет прецедентом.

2. Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о возврате под контроль государства стратегического завода «Мотор Сич» – одного из основных в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Контрольный пакет акций завод был продан Китаю в 2014-м году владельцем завода Богуслаевым. Стратегические технологии могли попасть в руки Китая, наши союзники в США выступили категорически против. Украина не может продолжать бесконечно петлять между капельками. Решение жесткое, оно заморозит сотрудничество с Китаем по многим направлениям, но мы решительно поддержали наших союзников в США. Теперь государство будет обязано выработать адекватный механизм приватизации, и обеспечить качественный менеджмент заводу, стратегию развития, иначе завод угробят также как угробили почти все, что контролирует в промышленности государство.

3. СНБО поручило СБУ проверить не является ли государственной изменой голосование 236 депутатов Верховной Рады в 2010-м году за ратификацию Харьковских соглашений. Согласно договору по Крыму 1997-го года срок аренды РФ военных баз в Украине должен был закончиться в 2017-м году. Однако Россия продавила в Верховной раде Харьковские соглашения и продление срока пребывания Черноморского флота и 25 тысяч российских военнослужащих с двумя аэродромами и многочисленными причалами еще на 25 лет. Голосование проходило с массовыми нарушениями, драками Партии регионов с проукраинской оппозицией и это было признание Украиной своей неспособности контролировать Крым. Законное пребывание российских войск в Крыму и неэффективный механизм их контроля создали все условия для быстрого захвата Крыма в 2014-м. Важное заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов – голосовавшие за сдачу Крыма депутаты не должны выдвигаться на какие-либо посты в стране, и привел пример Владимира Литвина, который претендует на пост ректора Киевского университета. Мы знаем, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко был первым заместителем министра иностранных дел в 2010-м году и фактически разработчиком Харьковских соглашений в интересах РФ, он играл одну из ключевых ролей в этом предательстве, и должен быть вычищен из власти гораздо быстрей Литвина. Ждем когда СНБО примет решение о санкциях против первого заместителя се6кретаря СНБО-начальника комитета по разведке Демченко.

4. СНБО собирается также вернуть контроль государства над предприятием «Донецкоблгаз». Компания принадлежит офшорным структурам, и считается в СМИ близким к беглому олигарху Сергею Курченко, который получил из Москвы полномочия контролировать промышленность и добывающие предприятия оккупированной части Донбасса. Отбор «Донецкоблгаза» стал бы важным прецедентом.

5. Министерство юстиции подало иск в Окружной административный суд о запрете и ликвидации Партии Шария. Ликвидация этого российского политического и информационного «шароюгенда» остановит раскрутку этой кремлевской марионетки. Посмотрим, как Офис президента пробьет это важное решение в ОАСКе. напомню, Глава ОАСКа судья Вовк тесно связан с пророссийской партией ОПЗЖ.

6. СНБО продолжило санкции против двух крупных российских банков в Украине – Сбербанка и Проминвестбанка. Российским банкам по-прежнему закрыт вход в украинскую финансовую систему, и наши национальные интересы надежно защищены.

Заметные изменения в украинской политике за последние два месяца, несомненно, являются результатом комплекса факторов.

Во-первых, давление активного прозападного гражданского общества в Украине, категорическое неприятие сближения с РФ в любом виде, полное отсутствие структурных реформ, провальная антикоррупционная политика, низкое качество государственного менеджмента во время острого кризиса – все привело к обвалу рейтингов власти. У власти нет другого пути удержаться, кроме как попытаться опереться на прозападную повестку, показать обществу стратегию реформ и полностью независимый от РФ политический курс.

Во-вторых, политика новой администрации президента США Байдена и конфликты в мире привели к ужесточению антироссийской политики в Америке и Евросоюзе. Влияние США бесспорно проявилось в ситуации с «Мотор Сичью» – это было одно из требований Вашингтона.

Шаг за шагом, но в 2021-м году Украина постепенно начала сворачивать стратегию «заглядывания в глаза Путину». Это только первые шаги, и далеко не все группы влияния в окружении президента поддерживают такой путь, и мы пока не знаем, насколько последователен будет Зеленский. Но мы знаем, что гражданское общество не позволит власти колебаться на этом пути. Действия власти в национальных интересах требуют одобрения, действия в интересах РФ – бескомпромиссного осуждения. Только прозападный курс, структурные реформы и независимая от РФ политика могут объединить пассионарную часть Украины.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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