ЄС розслідує м’ясний скандал у Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фабриці у Мазовецькому воєводстві Польщі потайки убивали хворих тварин, після чого їхнє м'ясо потрапляло у продаж

Фабрику, проти якої почала розслідування також польська влада через нелегальний забій худоби, вже закрили

Єврокомісія розпочинає розслідування через скандал на скотобійній фабриці у Польщі. Найближчого понеділка туди мають поїхати представники контролюючих органів ЄС.

Про це заявила в п'ятницю, 1 лютого, речниця Єврокомісії, повідомляє агенція dpa.

Ідеться про фабрику у Мазовецькому воєводстві Польщі. Як стало відомо після журналістського розслідування польського телеканалу TVN24, там, зокрема, потайки убивали хворих тварин, після чого їхнє м'ясо потрапляло у продаж.

Очільник головного польського ветеринарного управління Павел Нємчук підтвердив проведення нелегальних забоїв худоби. «Це була нелегальна процедура вночі, коли ветеринарний нагляд був відсутній», - заявив Нємчук.

Тим часом фабрику, проти якої почала розслідування також польська влада через нелегальний забій худоби, вже закрили. Звідти у продаж надійшло вже 9,5 тонн м'яса, третина з якого потрапила до щонайменше 13 країн ЄС, у тому числі до Німеччини, Франції, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Угорщини та інших.

Але, за даними влади, ризики для здоров'я споживачів відсутні: ветеринарні та санітарні дослідження підтвердили придатність продуктів з цього м'яса до споживання.

Як зазначається, м'ясо було відкликане і вилучене з ринку.

У свою чергу міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі заявив, що нинішній випадок завдає надзвичайної шкоди репутації польських продуктів харчування. Варшава вже оголосила про посилення контролю на скотобійних підприємствах.

Раніше повідомлялося, що міністр сільського господарства Словаччини викликав польського посла в Братиславі через скандал із м’ясом хворих корів, яке було завезено до 10 країн ЄС.

Джерело: DW