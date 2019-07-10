ЄС виділить Україні 25 млн євро на цифрову економіку



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У ЄС, зокрема, пообіцяли підтримати реалізацію концепції «Держава у смартфоні»

Представники Єврокомісії повідомили про підготовку проекту допомоги України в розмірі 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного управління

Європейський Союз виділить Україні 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного управління.

Про це йшлося на зустрічі радника президента України Михайла Федорова з представником групи підтримки України в Європейській комісії Франком Полом, представником ЄС Мартіном Клауке і координатором сектору «Реформа державного управління» представництва ЄС Сергієм Добрим, йдеться на сайті голови держави.

Під час зустрічі радник президента України представив європейським партнерам цифровий план дій щодо проекту «Держава в смартфоні».

Представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги України в розмірі 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного управління, а також надали свої рекомендації до концепції «Держава в смартфоні».

Нагадаємо, Швейцарія виділить Україні 25 млн євро на реформи.

Раніше стало відомо, що Канада виділить Україні $25 млн на розвиток демократії.