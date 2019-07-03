Канада виділить Україні $25 млн на розвиток демократії

Уряд Канади виділяє понад 45 мільйонів доларів США на підтримку України.

Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в ході брифінгу у Торонто, передає пресслужба уряду країни.

Зазначається, що у тому числі буде передано 25 мільйонів доларів для реалізації інклюзивних та гендерно реагуючих реформ в Україні.

Як повідомляє Громадське, ці 25 мільйонів Україна отримає упродовж шести років.

«Канада також вживає конкретних заходів проти продовження російської агресії в Україні», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також Трюдо нагадав, що була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на сході України.