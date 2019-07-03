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    Канада виділить Україні $25 млн на розвиток демократії

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    Джастін Трюдо - Канада виділить Україні $25 млн на розвиток демократії
    Джастін Трюдо

    $25 млн Україна отримає упродовж шести років

    Уряд Канади виділяє понад 45 мільйонів доларів США на підтримку України.

    Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в ході брифінгу у Торонто, передає пресслужба уряду країни.

    Зазначається, що у тому числі буде передано 25 мільйонів доларів для реалізації інклюзивних та гендерно реагуючих реформ в Україні.

    Як повідомляє Громадське, ці 25 мільйонів Україна отримає упродовж шести років.

    «Канада також вживає конкретних заходів проти продовження російської агресії в Україні», - йдеться у повідомленні прес-служби.

    Також Трюдо нагадав, що була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на сході України.

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    Також Трюдо торкнувся теми інвестицій в Україну, зазначивши, що канадські компанії інвестували в завод боєприпасів в Україні.

    За словами Зеленського, Україна та Канада працюватимуть над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

    Зазначимо, що в Торонто проходить міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль — до цього відбулася в Лондоні та Копенгагені.

    Вона започаткована урядом України і є платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

    Президент України Володимир Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

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