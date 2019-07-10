Швейцарія виділить Україні 25 млн євро на реформи



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Директор Швейцарського бюро співробітництва відзначив темп реформ в Україні

Кошти будуть спрямовані на підтримку реформи державного управління і якісних змін у сфері надання послуг, а також децентралізації

Швейцарія підтримує якісні зміни, які відбуваються в Україні, і виділяє 25 млн євро на підтримку реформ.

Про це повідомив у вівторок директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Таушев.

«Швейцарія підтримує Україну, народ Швейцарії підтримує народ України, і це важливо. І для цього ми виділяємо з нашого державного бюджету 25 мільйонів євро, тобто, досить вагому суму. Швейцарія підтримує багато реформ, які здійснюються в Україні», - заявив Таушев.

Він уточнив, що йдеться про підтримку реформи державного управління і якісних змін у сфері надання послуг, а також децентралізації.

«Дуже важливо, що ми підтримуємо ось цей напрямок, який є надзвичайно важливим у реформі державного управління України», - додав директор бюро.

Він також відзначив темп реформ в Україні і заявив, що він приємно здивований тими досягненнями, які побачив протягом останніх чотирьох років в існування програми.

«Хочу відзначити, що створюється враження, ніби Україна рухається значно швидше, ніж Швейцарія у цій сфері», - сказав він.

Позитивні зрушення Таушев відзначив у технічному плані, а також у розширенні кількості електронних послуг і сервісів, які стали доступні для громадян та представників бізнесу. У той же час, він звернув увагу на проблему, з якою досі доводиться стикатися, - це корупція, яка ускладнює багато процесів.

Нагадаємо, Канада виділить Україні $25 млн на розвиток демократії.

Джерело: Укрінформ