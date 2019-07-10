  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Швейцарія виділить Україні 25 млн євро на реформи

    • Розсилка
    Директор Швейцарського бюро співробітництва&nbsp;відзначив темп реформ в Україні - Швейцарія виділить Україні 25 млн євро на реформи
    Директор Швейцарського бюро співробітництва відзначив темп реформ в Україні

    Кошти будуть спрямовані на підтримку реформи державного управління і якісних змін у сфері надання послуг, а також децентралізації

    Швейцарія підтримує якісні зміни, які відбуваються в Україні, і виділяє 25 млн євро на підтримку реформ.

    Про це повідомив у вівторок директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Таушев.

    «Швейцарія підтримує Україну, народ Швейцарії підтримує народ України, і це важливо. І для цього ми виділяємо з нашого державного бюджету 25 мільйонів євро, тобто, досить вагому суму. Швейцарія підтримує багато реформ, які здійснюються в Україні», - заявив Таушев.

    Він уточнив, що йдеться про підтримку реформи державного управління і якісних змін у сфері надання послуг, а також децентралізації.

    «Дуже важливо, що ми підтримуємо ось цей напрямок, який є надзвичайно важливим у реформі державного управління України», - додав директор бюро.

    Він також відзначив темп реформ в Україні і заявив, що він приємно здивований тими досягненнями, які побачив протягом останніх чотирьох років в існування програми.

    «Хочу відзначити, що створюється враження, ніби Україна рухається значно швидше, ніж Швейцарія у цій сфері», - сказав він.

    Позитивні зрушення Таушев відзначив у технічному плані, а також у розширенні кількості електронних послуг і сервісів, які стали доступні для громадян та представників бізнесу. У той же час, він звернув увагу на проблему, з якою досі доводиться стикатися, - це корупція, яка ускладнює багато процесів.

    Нагадаємо, Канада виділить Україні $25 млн на розвиток демократії.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    реформа децентралізація корупція в Україні Швейцарія гроші фінансування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ