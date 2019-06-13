ЄС закликає Росію негайно звільнити всіх незаконно ув'язнених українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Євросоюзі очікують, що всі незаконно ув’язнені українці будуть звільнені без зволікань

ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму

Євросоюз в черговий раз закликав Росію припинити арешти та обшуки помешкань кримських татар в анексованому Криму, негайно звільнити всіх українців, що були незаконно ув’язнені.

Про це написала у Twitter речник Служби зовнішніх дій ЄС Майя Косьянчич.

«Надходять повідомлення про ще один раунд обшуків та арештів кримських татар Росією на незаконно анексованому півострові. Ми очікуємо, що всі незаконно ув’язнені українці будуть звільнені без зволікань», - йдеться у повідомленні.

Касьянчич також додала, що ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму та у Севастополі, та очікує, що всі незаконно ув’язнені українці будуть негайно звільнені.

Нагадаємо, посли ЄС погодили продовження «кримських санкцій» проти РФ ще на рік.