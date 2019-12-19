ЄСПЛ схвалив видворення російських пропагандистів із Литви



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Європейський суд з прав людини визнав законними дії влади Литви

Заявники оскаржували дії литовської влади, яка у березні 2016 року видворила чотирьох російських журналістів з території країни

Європейський суд з прав людини відхилив позов чотирьох журналістів федерального телеканалу «Россия 24» щодо їхнього видворення у 2016 році з території Литви.

Відповідне рішення суд ухвалив 19 грудня, повідомляє Укрінформ.

«Справа Зарубін та інші проти Литви стосується видворення Литвою та заборони повторного в'їзду відносно чотирьох російських журналістів, які працюють на державного мовника «Россия 24» після їхніх дій на пресконференції у Вільнюсі», - йдеться у матеріалах справи.

Зокрема, заявники оскаржували дії литовської влади, яка у березні 2016 року видворила чотирьох російських журналістів з території країни. Представники федерального російського телеканалу у своєму позові заявили про порушення урядом Литви відносно них ст. 10 Європейської конвенції з прав людини щодо втручання у права на вільне висловлювання думок.

«Однак, суд визначив, що влада вжила необхідних пропорційних заходів в інтересах національної безпеки. Зокрема, поведінка заявників на пресконференції, як визначила влада, була агресивною, провокативною та такою, що не сумісна не із відповідальною журналістикою», - постановив ЄСПЛ.