Приватбанк хоче стягнути з Коломойського $600 млн через суд в Ізраїлі



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Державний банк вимагає у колишніх власників

Приватбанк ініціював новий судовий процес проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в Ізраїлі. У судових позовах націоналізований банк намагатиметься стягнути близько 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба банку.

«Вчора банком було ініційоване нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США», — повідомили у прес-службі банку 19 грудня.

Там також зазначили, що докладають всіх зусиль, аби повернути виведені з банку кошти колишніми власниками. За оцінками перевірки незалежної аудиторської компанії Kroll, мова йде про 5,5 мільярда доларів.

Крім цього, Приватбанк збільшив суму своїх позивних вимог проти Коломойського у США.

«Також, за результатами подальшого аналізу, Приватбанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерському суді штату Делавер в США та подав до суду доповнену позовну заяву», — додали у прес-службі Приватбанку, зазначивши, що там продовжують готуватися до слухань у Високому суді Англії про стягнення з Коломойського 3 мільярдів доларів.

Разом з тим, у Національному банку не виключають, що попри законодавство, суд може ухвалити рішення на користь Коломойського у ході розгляду апеляції на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. У такому разі Приватбанк знову визнають неплатоспроможним.

19 грудня відбудеться розгляд апеляції на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав незаконним рішення про неплатоспроможність Приватбанку та його націоналізацію. Цю справу розгляне Шостий апеляційний адміністративний суд.

Раніше міністерка фінансів назвала терміни приватизації Приватбанку. За словами Маркарової, «щоб комусь щось продати, треба, щоб хтось це купував».

До слова, уряд вніс у Раду законопроєкт, який не дозволить Коломойському повернути «Приватбанк».