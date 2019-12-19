Бойовики посилюють підготовку на Донбасі - розвідка



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Російські найманці відпрацьовують проведення стрільб у складних погодних умовах

Командування російсько-окупаційних сил посилило підготовку артилерійських та розвідувальних підрозділів незаконних збройних формувань на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

За даними української розвідки, артилерійські підрозділи окупантів відпрацьовують проведення практичних стрільб у складних погодних умовах та вночі.

Розвідувальні підрозділи бойовиків зосередили зусилля на відпрацюванні застосування безпілотників та своєчасної передачі координат виявлених об'єктів для вогневого ураження.

«Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави», - наголосили у відомстві.

До слова, сьогодні, 19 грудня під час своєї щорічної пресконференції російський президент Володимир Путін визнав, що симпатизує бойовикам на Донбасі. «Мені задають питання, звідки там танки та інша техніка. У різних частинах світу, де збройні конфлікти, є техніка. Звідки держави беруть таку техніку? Від держав, які їм симпатизують», - заявив Путін.

Зазначимо, що 18 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.



