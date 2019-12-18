Справа MH17: Цемах подав позов до ЄСПЛ проти України і Нідерландів



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Цемах звинувачує співробітників правоохоронних органів цих країн у незаконному викраденні й утриманні в СІЗО в Києві

Цемах звинувачує співробітників правоохоронних органів України і Нідерландів у незаконному викраденні

Володимир Цемах, фігурант справи про збиття малайзійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році, подав скаргу до Європейського суду з прав людини проти України і Нідерландів.

Про це повідомив російському агентству ТАСС адвокат Цемаха Анатолій Кучерена.

Цемах звинувачує співробітників правоохоронних органів цих країн у незаконному викраденні й утриманні в СІЗО в Києві, а також в застосуванні до нього в камері психотропних препаратів, сказав адвокат.

«Все це кричущі порушення прав людини», – сказав російський юрист.

Раніше сам Цемах заявляв в ефірі телеканалу «Росія-24», що «розглядає» можливість звернення до міжнародних судів у зв’язку з порушенням його прав.

Як повідомлялось, уряд Нідерландів звернувся до російської прокуратури з проханням сприяти у пошуку Володимира Цемаха. Зазначається, що Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.

Згодом Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати Цемаха.

До слова, у грудні Україна оголосила у розшук Цемаха, якого сама віддала Росії.

Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.