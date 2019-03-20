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    Євродепутат заявив, що президент Румунії зробив «історичну помилку», визнавши існування молдовського народу

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    Румунський депутат в Європарламенті Анді Крістя зробив скандальну заяву&nbsp; - Євродепутат заявив, що президент Румунії зробив «історичну помилку», визнавши існування молдовського народу
    Румунський депутат в Європарламенті Анді Крістя зробив скандальну заяву 

    Влада Бухареста заперечує існування «молдовського народу» і «молдовської мови» з історичної точки зору, - заявив євродепутат

    Соціал-демократ, депутат Європарламенту Анді Крістя зажадав від президента Румунії Клауса Йоханніса пояснень у зв'язку з тим, що він висловився про молдовський народ як про окрему націю.

    Про це пише Ziarul Naţional.

    Йоханніс на дебатах з громадянським суспільством у вівторок, 19 березня, відповідав на запитання про перспективи об'єднання двох держав. Він сказав, що це залежить від волі «обох народів».

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    «Президент Йоханніс ігнорує історичну правду і робить грубу помилку стосовно румунської діаспори. Підтверджуючи існування «молдовського народу», не дивлячись на чітку політику Румунії стосовно Молдови, президент ще раз демонструє невігластво щодо цієї країни, її європейського шляху і відносин з Румунією», - сказав Крістя.

    «У Клауса Йоханніса є політичний і моральний обов'язок перед Республікою Молдова, який він вирішив заперечувати. Він був у Кишиневі один раз на початку мандата, а тепер стверджує, що румуни на обох берегах Прута можуть бути різними народами. Вперше офіційна особа Румунії висловлюється таким чином - проти політики Румунії щодо Молдови. Президенту Йоханнісу слід пояснити це усім румунами», - додав Крістя.

    «Влада Бухареста заперечує існування «молдовського народу» і «молдовської мови» з історичної точки зору, що показує: існування двох різних держав не привело до створення окремого народу», - підкреслив депутат Європарламенту.

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