Україна є одним з головних кандидатів на вступ до Євросоюзу - голова Групи з підтримки країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пітер Вагнер голова Групи з підтримки України

Я бачу, що в України є амбіції і є майбутнє, - голова групи підтримки України в Європейській комісії

Україна разом з Молдовою і Грузією є головними кандидатами на вступ до Євросоюзу. Про це ввечері в Одесі заявив голова групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер на брифінгу, присвяченому першій міжнародній конференції «Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів».

Вагнер зазначив, що Україна вже має договір про асоціацію з ЄС і договір про вільну торгівлю. «І я думаю, що Україна разом з Молдовою і Грузією - найголовніші кандидати на вступ до ЄС. Я бачу, що в України є амбіції і є майбутнє», - заявив Вагнер, додавши, що для вступу України в Європейський Союз потрібно не так багато часу.

За його словами, на форумі обговорювалася безпека, протидія загрозі, з якою стикаються країни, зокрема з боку РФ. Представник Єврокомісії наголосив на необхідності стабілізації і стійкості суспільства.

«Європейський союз дуже нам допомагає вкладати в розвиток нашої інфраструктури, в розвиток нашої безпеки, нашого майбутнього», - сказав Вагнер. Він також акцентував на тому, що людям потрібно «бачити майбутнє».