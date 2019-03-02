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    Україна є одним з головних кандидатів на вступ до Євросоюзу - голова Групи з підтримки країни

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    <span>Пітер Вагнер голова Групи з підтримки України</span> - Україна є одним з головних кандидатів на вступ до Євросоюзу - голова Групи з підтримки країни
    Пітер Вагнер голова Групи з підтримки України

    Я бачу, що в України є амбіції і є майбутнє, - голова групи підтримки України в Європейській комісії

    Україна разом з Молдовою і Грузією є головними кандидатами на вступ до Євросоюзу. Про це ввечері в Одесі заявив голова групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер на брифінгу, присвяченому першій міжнародній конференції «Одеські дебати: об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів».

    Вагнер зазначив, що Україна вже має договір про асоціацію з ЄС і договір про вільну торгівлю. «І я думаю, що Україна разом з Молдовою і Грузією - найголовніші кандидати на вступ до ЄС. Я бачу, що в України є амбіції і є майбутнє», - заявив Вагнер, додавши, що для вступу України в Європейський Союз потрібно не так багато часу.

    За його словами, на форумі обговорювалася безпека, протидія загрозі, з якою стикаються країни, зокрема з боку РФ. Представник Єврокомісії наголосив на необхідності стабілізації і стійкості суспільства.

    «Європейський союз дуже нам допомагає вкладати в розвиток нашої інфраструктури, в розвиток нашої безпеки, нашого майбутнього», - сказав Вагнер. Він також акцентував на тому, що людям потрібно «бачити майбутнє».

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