Конституційний суд Молдови визнав результати парламентських виборів



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Конституційний суд Молдови

Всі мандати визнано законними

Конституційний суд Молдови 9 березня затвердив результати парламентських виборів, які відбулися 24 лютого 2019 року.

Про це повідомляє видання Nokta.

Зазначається, що Конституційний суд визнав законними всі 101 мандат депутатів, яких обирали по одномандатних округах і по національному виборчому округу.

Також судом були відхилені необґрунтовані вимоги, які подавалися блоком ACUM, що вимагали визнати недійсними вибори в п'яти виборчих округах, а також спосіб розподілу мандатів по національному виборчому округу.

Тепер вердикт Конституційного суду буде направлено до Центрвиборчкому.

Нагадаємо, 24 лютого в Молдові проходили чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходили за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах.

3 березня Центральна виборча комісія Молдови затвердила остаточні результати парламентських виборів.

До парламенту Молдови наступного скликання увійшли Партія соціалістів з 35-ма мандатами (18 місце за партійними списками і 17 по одномандатних округах), Демократична партія – 30 мандатів (відповідно, 13 і 17 місць), виборчий блок ACUM – 26 (14 плюс 12) і партія «Шора» – 7 мандатів (5+2). До парламенту увійшли і три незалежні кандидати.

До слова, спікер парламенту Молдови Андріан Канду вважає, що Росія відкрито втручається в парламентські вибори.