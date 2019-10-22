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    Єврокомісія підтримала приєднання Хорватії до Шенгену

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    Єврокомісія підтримала приєднання Хорватії до Шенгену

    Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року

    Європейська комісія підтримала приєднання Хорватії до шенгенської зони.

    Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті Єврокомісії.

    У повідомленні наголошується, що Хорватія продовжує виконувати всі шенгенські критерії. 

    «Я віддаю належне Хорватії за її зусилля і наполегливість, щоб виконати всі необхідні умови для приєднання до Шенгену. Тільки завдяки єдності ми зможемо зміцнити шенгенську зону», — заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

    Далі Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року.

    Нагадаємо, що Хорватія є останньою країною, яка стала членом ЄС. Вона вступила до Євросоюзу у липні 2013 року.

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