Єврокомісія підтримала приєднання Хорватії до Шенгену
Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року
Європейська комісія підтримала приєднання Хорватії до шенгенської зони.
Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті Єврокомісії.
У повідомленні наголошується, що Хорватія продовжує виконувати всі шенгенські критерії.
«Я віддаю належне Хорватії за її зусилля і наполегливість, щоб виконати всі необхідні умови для приєднання до Шенгену. Тільки завдяки єдності ми зможемо зміцнити шенгенську зону», — заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Далі Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року.
Нагадаємо, що Хорватія є останньою країною, яка стала членом ЄС. Вона вступила до Євросоюзу у липні 2013 року.