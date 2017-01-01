Комісія ЄС пропонує створити Європейський валютний фонд

Перша дискусія щодо пропозицій Єврокомісії відбудеться на саміті ЄС 15 грудня

Європейська комісія представила свій план щодо створення Європейського валютного фонду, посади міністра фінансів ЄС та більш узгодженої фінансової політики з державами-членами ЄС. Пропозиції оприлюднені на сайті Єврокомісії. Єврокомісія запропонувала дорожню карту для поглиблення економічного та валютного союзу, в тому числі конкретні



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Перша дискусія щодо пропозицій Єврокомісії відбудеться на саміті ЄС 15 грудня

Європейська комісія представила свій план щодо створення Європейського валютного фонду, посади міністра фінансів ЄС та більш узгодженої фінансової політики з державами-членами ЄС.

Пропозиції оприлюднені на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія запропонувала дорожню карту для поглиблення економічного та валютного союзу, в тому числі конкретні кроки, які необхідно вжити протягом наступних 18 місяців.

У рамках цього пакету також представлено низку ініціатив. Загальна мета - посилити єдність, ефективність та демократичну підзвітність Європейського економічного та валютного союзу до 2025 року.

Дорожня карта складається з чотирьох основних ініціатив:

- пропозиція про створення Європейського валютного фонду (EMF), який буде діяти в рамках законодавчої бази ЄС та буде створений на діючій структурі Європейського механізму стабільності (ESM);

- пропозиція інтегрувати суть Договору про стабільність, координацію та управління в правові рамки ЄС з урахуванням належної гнучкості, закладеної в Пакті про стабільність і зростання;

- діалог про нові бюджетні інструменти для стабільної єврозони в межах ЄС, що визначає бачення того, як певні бюджетні функції, необхідні для зони євро та ЄС в цілому, можуть бути розроблені в рамках державних фінансів ЄС;

- діалог про можливі функції міністра економіки та фінансів ЄС, який може бути віце-президентом Єврокомісії та очолити Єврогрупу, чи можливо це в рамках діючих угод ЄС.

Перша дискусія щодо пропозицій Єврокомісії відбудеться на саміті ЄС 15 грудня. Очікується, що конкретні рішень будуть прийняті на наступному саміті у червні 2018 року.