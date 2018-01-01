Країни, які ввели санкції проти РФ, можуть стягнути з неї збитки через втрати - екс-суддя трибуналу

Держави, які застосовують санкції проти держави-агресора, мають право пред’явити претензії до держави-агресора з вимогою відшкодування збитків через санкції

Держави, що ввели санкції проти Росії за її агресію проти України, несуть втрати через ними введені санкції. Тому вони мають право пред’явити РФ вимоги відшкодувати ці збитки. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» Володимир Василенко, дипломат, юрист-міжнародник, екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо



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Володимир Василенко, дипломат, юрист-міжнародник, екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії

Держави, які застосовують санкції проти держави-агресора, мають право пред’явити претензії до держави-агресора з вимогою відшкодування збитків через санкції

Держави, що ввели санкції проти Росії за її агресію проти України, несуть втрати через ними введені санкції. Тому вони мають право пред’явити РФ вимоги відшкодувати ці збитки. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» Володимир Василенко, дипломат, юрист-міжнародник, екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії.

За його словами, санкції завжди тягнуть певні втрати того, хто ці санкції застосував.

«Відповідно до норм міжнародного звичаєвого права держави, які застосовують санкції проти держави-агресора, мають право пред’явити претензії до держави-агресора з вимогою відшкодування тих збитків, які вони понесли, застосовуючи санкції», - пояснив Василенко.

Дипломат закликав Міністерство закордонних справ України проводити роз’яснювальну роботу і пропагувати цю ідею серед західних партнерів, адже час від часу лунають думки про зняття санкцій через певні економічні втрати цих країн.

Дивіться запис прес-конференції:

Нагадаємо, днями канцлер Австрії Себастіан Курц виступив за поетапне скасування санкцій, введених проти Росії.

18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

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