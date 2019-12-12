«Європейська солідарність» вимагає від СБУ затримати та депортувати знімальну групу телеканалу «Звезда»



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Знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну

«Європейська солідарність» вимагає також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.

«Європейська солідарність» вимагає від Служби безпеки України затримати та депортувати з території нашої держави знімальну групу телеканалу «Звєзда». Про це йдеться у повідомленні персслужби партії.

«Телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України. Телеканал бере безпосередньою участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян», - йдеться у повідомленні.

«Європейська солідарність» вимагає також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.

Нагадаємо, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну. Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група «Звезды» стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті «нормандської четвірки» в Парижі 10 грудня.

Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.