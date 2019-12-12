«Європейська солідарність» вимагає від СБУ затримати та депортувати знімальну групу телеканалу «Звезда»
«Європейська солідарність» вимагає також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.
«Європейська солідарність» вимагає від Служби безпеки України затримати та депортувати з території нашої держави знімальну групу телеканалу «Звєзда». Про це йдеться у повідомленні персслужби партії.
«Телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України. Телеканал бере безпосередньою участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян», - йдеться у повідомленні.
«Європейська солідарність» вимагає також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.
Нагадаємо, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну. Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група «Звезды» стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті «нормандської четвірки» в Парижі 10 грудня.
Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.