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    «Європейська солідарність» вимагає від СБУ затримати та депортувати знімальну групу телеканалу «Звезда»

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    Знімальну групу російського пропагандистського телеканалу &laquo;Звезда&raquo; пустили в Україну - «Європейська солідарність» вимагає від СБУ затримати та депортувати знімальну групу телеканалу «Звезда»
    Знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну

    «Європейська солідарність» вимагає також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.

    «Європейська солідарність» вимагає від Служби безпеки України затримати та депортувати з території нашої держави знімальну групу телеканалу «Звєзда». Про це йдеться у повідомленні персслужби партії.

    «Телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України. Телеканал бере безпосередньою участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян», - йдеться у повідомленні.

    «Європейська солідарність» вимагає також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів.

    Нагадаємо, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну. Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група «Звезды» стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті «нормандської четвірки» в Парижі 10 грудня.

    Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.

    Європейська солідарність пропаганда партії
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