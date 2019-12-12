Порошенко пояснив, чому «Європейська солідарність» підтримала закон про особливий статус Донбасу



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Петро Порошенко зазначив, що діюча влада, яка перемогла на виборах, зокрема, завдяки критиці Мінських угод, не змогла запропонувати іншого варіанту досягнення миру на Донбасі

Петро Порошенко: Путін мріє про відхилення цього закону, який допомагає нам тримати оборону проти російської агресії

Фракція «Європейська солідарність» підтримує продовження дії закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей ще на рік, оскільки це допоможе Україні тримати оборону проти російського агресора з меншими втратами. Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко.

«У «Європейської солідарності» є всі підстави не підтримати зазначений законопроект. Перше, поява в паризькому комюніке сумнозвісної нав’язаної Путіним формули Штайнмаєра. По-друге, українській делегації на вдалося включити і навіть не піднімалось питання імплементації дорожньої карти. По-третє, коту під хвіст пішло напрацювання по миротворцях ООН», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що діюча влада, яка перемогла на виборах, зокрема, завдяки критиці Мінських угод, не змогла запропонувати іншого варіанту досягнення миру на Донбасі.

«Три документи Мінських угод, які складають мінський пакет, – це не священні тексти, неначе чотири Євангелії. Але ті, хто будував виборчу кампанію на нищівній критиці Мінських угод, за вісім місяців після виборів не запропонували жодної альтернативи», – нагадав Порошенко.

«Мінські угоди дозволили в найкритичніший момент зупинити російський наступ. Мінські угоди дали такий необхідний час для будівництва української армію. Дозволили зцементувати світову коаліцію на підтримку України. Мінські угоди дали можливість запровадити санкції, і саме сьогодні рада Європейського Союзу прийме рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації за невиконання мінських угод», – наголосив Петро Порошенко.

«Путін мріє про відхилення цього закону. Голосування ж «за» допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами. Голосування «за» дає можливість нашим дипломатам посилювати роботу на збереження коаліції».

Петро Порошенко наголосив, що «Європейська солідарність» як державницька політична сила не змінює своїм принципам і підтримує продовження дії закону.