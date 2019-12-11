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    Пропагандист Соловйов відповів на запрошення Зеленського відвідати Донбас

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    Російський пропагандист Володимир Соловйов - Пропагандист Соловйов відповів на запрошення Зеленського відвідати Донбас
    Російський пропагандист Володимир Соловйов

    Соловйов запропонував зробити інтерв'ю із Зеленським та запросив президента відвідати Донецьк

    Російський пропагандист Володимир Соловйов прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського відвідати окуповані території Донбасу.

    Під час ефіру своєї програми Соловйов повідомив, що йому заборонений в'їзд в Україну.

    Він також запропонував зробити інтерв'ю з Володимиром Зеленським та запросив президента відвідати Донецьк.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після «нормандського саміту» запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати та «ручками, ніжками подивитися Україну».

    «Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Але тільки щоб реально, а не як ваші, є там товариш Соловйов. А я завжди кажу - приїдьте, подивіться, що у нас в Україні відбувається. Походіть ніжками, ручками, очками, нічого страшного, туфлі, або що там, Brioni не забрудните. Мені здається це важливо все це відчувати і розуміти», - сказав Зеленський.

    Він також показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

    ЗМІ Донбас телебачення пропаганда Донецьк Володимир Зеленський Україна окуповані території президент
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