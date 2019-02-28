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    Європейський мовний союз відреагував на відмову України від участі у Євробаченні-2019

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    Європейський мовний союз відреагував на відмову України від участі у Євробаченні-2019

    Європейська мовна спілка шкодує про рішення України

    Європейська мовна спілка прокоментувала рішення про відмову від участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 який відбудеться в цьому році в Тель-Авіві.

    Відповідну заяву оприлюднено на сайті конкурсу.

    «З сумом можемо підтвердити, що українська телерадіокомпанія UA:Перший поінформувала нас, що після обговорень вони прийняли важке рішення вийти з пісенного конкурсу Євробачення 2019. Будуть продовжені дискусії між Спілкою і UA:Перший з цього приводу, але ми сподіваємося побачити їх знову в 2020 році», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році.

    Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

    Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

    У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» мали брати участь 42 країни.

    Євробачення Ізраїль Україна
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