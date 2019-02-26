  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гурт Freedom Jazz не їде на «Євробачення»

    • Розсилка
    Гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору &laquo;Євробачення&raquo; - Гурт Freedom Jazz не їде на «Євробачення»
    Гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення»

    Хто представить Україну на «Євробаченні», обіцяють оголосити вже незабаром

    Гурт Freedom Jazz відмовився від участі в конкурсі «Євробачення-2019».

    Про це 26 лютого повідомляється на сторінці eurovision.ua в Instagram.

    «Хто тоді представить Україну - дізнаєтесь скоро!» - говориться у повідомленні.

    Як відомо, гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення».

    Раніше в НСТУ заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» з-поміж усіх фіналістів національного відбору.

    Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

    Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

    Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія повідомив, що перемовини із наступним кандидатом на «Євробачення» пройдуть 26 лютого.

    Читайте також
    Євробачення музика конкурс культура співачка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ