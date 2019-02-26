Гурт Freedom Jazz не їде на «Євробачення»



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Гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення»

Хто представить Україну на «Євробаченні», обіцяють оголосити вже незабаром

Гурт Freedom Jazz відмовився від участі в конкурсі «Євробачення-2019».

Про це 26 лютого повідомляється на сторінці eurovision.ua в Instagram.

«Хто тоді представить Україну - дізнаєтесь скоро!» - говориться у повідомленні.

Як відомо, гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення».

Раніше в НСТУ заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» з-поміж усіх фіналістів національного відбору.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія повідомив, що перемовини із наступним кандидатом на «Євробачення» пройдуть 26 лютого.