Гурт Kazka відмовився від участі в Євробаченні



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Ми готові представити Україну на конкурсi наступного року, - співаки

Нам не потрібна перемога будь-якою ціною, - гурт Kazka

Гурт Kazka, що посів третє місце в Національному відборі на Євробачення-2019, відмовився від участі в музичному конкурсі. Про це йдеться на сторінці групи в Instagram.

«Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi наступного року, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах всiм свiтом», - написали артисти.

Як відомо, Суспільне повідомило, що Україна може відмовитися від участі у «Євробаченні».

Гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення», але відмовився їхати у Тель-Авів представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Раніше в НСТУ заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» з-поміж усіх фіналістів національного відбору.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія повідомив, що перемовини із наступним кандидатом на «Євробачення» пройдуть 26 лютого.