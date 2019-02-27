Україна не братиме участі в Євробаченні-2019



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У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в конкурсі

Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019, повідомляє «Суспільне».

Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Альтернативним способом визначення представника від України на Євробачення-2019 правила визнають його безпосереднє призначення мовником. Тобто Суспільний мовник міг би обрати будь-якого виконавця не з числа учасників Національного відбору.

Проте від такої альтернативи Суспільний мовник відмовляється, адже з повагою ставиться до вибору глядачів у Національному відборі. Тому в ситуації непідписання договору про участь у Євробаченні з переможцем телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами Національного відбору.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

Пісенний конкурс — це можливість для кожної країни заявити про себе на міжнародній арені, а для кожного виконавця — виступити амбасадором своєї країни та здобути прихильників у всьому світі.

Але Національний відбір-2019 виявив та привернув увагу нашого суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв’язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора, які й на 5-му році військового конфлікту все ще залишаються дуже тісними. Для частини суспільства цей факт прийнятний, в іншої частини викликає обурення й несприйняття.

Закони України не пропонують жодних обмежень щодо роботи виконавців та артистів на території Російської Федерації попри великий суспільний запит на врегулювання цієї ситуації.

У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.

Суспільний мовник вважає за потрібне започаткувати суспільний діалог у форматі ток-шоу, форумів та обговорень за участі провідних експертів сфери для формулювання позиції українського суспільства щодо цієї проблеми, а також напрацювання пропозицій до проекту закону України, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із державою-агресором на майбутнє.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» мали брати участь 42 країни.