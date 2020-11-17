Шмигаль повідомив, скільки у Нацслужби здоров'я залишилось грошей

До кінця року для НСЗУ є 22 млрд грн

Глава уряду зазначив, що коштів може бракувати, якщо й надалі стрімко зростатиме кількість хворих на коронавірус

На листопад та грудень поточного року для Нацслужби здоров’я є 22 млрд грн.

Про це під час виступу у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Наявність коштів для НСЗУ на листопад та грудень - 22 млрд грн, це розпис для НСЗУ на оплату, зокрема і ковідних пакетів до кінця року. Це не економія, рік ще не закінчився, це невикористані кошти, які розписані до кінця року. І власне 22 млрд - дані Казначейства на сьогодні - це різниця між 86,5 млрд грн, виділених НСЗУ через МОЗ, і 68 млрд грн, які проведені касовими видатками. Це та різниця, яка є в запасі для потреб НСЗУ», - сказав Шмигаль.

Він додав, що у випадку зростання захворюваності і госпіталізацій може виникнути відповідний дефіцит коштів, і закликав депутатів підтримати відповідний законопроєкт, щоб МОЗ міг профінансувати всі необхідні видатки.

Також Шмигаль прогнозує 20 тисяч випадків ковіду на добу і повний локдаун. Це, на його думку, станеться, якщо скасувати карантин вихідного дня.

Раніше Національна служба здоров’я України повідомила, що договір на стаціонарне лікування пацієнтів з Covid-19 має 429 медзакладів НСЗУ виплатила понад 8 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з коронавірусом та з підозрою на нього.



