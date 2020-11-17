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    Шмигаль повідомив, скільки у Нацслужби здоров'я залишилось грошей

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    До кінця року для НСЗУ є 22 млрд грн - Шмигаль повідомив, скільки у Нацслужби здоров'я залишилось грошей
    До кінця року для НСЗУ є 22 млрд грн

    Глава уряду зазначив, що коштів може бракувати, якщо й надалі стрімко зростатиме кількість хворих на коронавірус

    На листопад та грудень поточного року для Нацслужби здоров’я є 22 млрд грн.

    Про це під час виступу у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Наявність коштів для НСЗУ на листопад та грудень - 22 млрд грн, це розпис для НСЗУ на оплату, зокрема і ковідних пакетів до кінця року. Це не економія, рік ще не закінчився, це невикористані кошти, які розписані до кінця року. І власне 22 млрд - дані Казначейства на сьогодні - це різниця між 86,5 млрд грн, виділених НСЗУ через МОЗ, і 68 млрд грн, які проведені касовими видатками. Це та різниця, яка є в запасі для потреб НСЗУ», - сказав Шмигаль.

    Він додав, що у випадку зростання захворюваності і госпіталізацій може виникнути відповідний дефіцит коштів, і закликав депутатів підтримати відповідний законопроєкт, щоб МОЗ міг профінансувати всі необхідні видатки.
    Також Шмигаль прогнозує 20 тисяч випадків ковіду на добу і повний локдаун. Це, на його думку, станеться, якщо скасувати карантин вихідного дня. 
    Крім того Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу. 
    Раніше Національна служба здоров’я України повідомила, що договір на стаціонарне лікування пацієнтів з Covid-19 має 429 медзакладівНСЗУ виплатила понад 8 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з коронавірусом та з підозрою на нього.
    Очільник МОЗ 17 листопада повідомив, що у трьох містах з’являться мобільні коронавірусні госпіталі.

    Зазначимо, що в Україні за минулу добу 16 листопада коронавірус виявили у 11 968 людейТакож за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.
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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина гроші лікарня фінанси хвороби Денис Шмигаль коронавірус
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