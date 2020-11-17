Шмигаль повідомив, скільки у Нацслужби здоров'я залишилось грошей
Глава уряду зазначив, що коштів може бракувати, якщо й надалі стрімко зростатиме кількість хворих на коронавірус
На листопад та грудень поточного року для Нацслужби здоров’я є 22 млрд грн.
Про це під час виступу у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Наявність коштів для НСЗУ на листопад та грудень - 22 млрд грн, це розпис для НСЗУ на оплату, зокрема і ковідних пакетів до кінця року. Це не економія, рік ще не закінчився, це невикористані кошти, які розписані до кінця року. І власне 22 млрд - дані Казначейства на сьогодні - це різниця між 86,5 млрд грн, виділених НСЗУ через МОЗ, і 68 млрд грн, які проведені касовими видатками. Це та різниця, яка є в запасі для потреб НСЗУ», - сказав Шмигаль.