Рада зобов’язала уряд попереджати про введення карантину за тиждень

Також пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів внести в парламент проєкт закону про державну підтримку та пільги для населення

За відповідний проєкт постанови №4320 проголосували 303 парламентарі

Верховна Рада ухвалила рекомендації для Кабінету Міністрів щодо попередження українців за тиждень у разі посилення протиепідемічних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. За відповідний проєкт постанови №4320 проголосували 303 парламентарі.

Мова йде про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню Covid-19, а саме про заборону:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування навчальних закладів plj,edfxfvb освіти;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

прийому відвідувачів у кінотеатрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);

прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

залишати місця свого проживання.

Верховна Рада рекомендує уряду вводити на відповідній території більше однієї з цих заборон виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

«Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених обмежень поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи і у зворотному напрямку», — йдеться у постанові.

Також пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів внести в парламент проєкт закону про державну підтримку та пільги для населення і бізнесу, що будуть відчувати негативні наслідки у зв'язку з посиленням карантину.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

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