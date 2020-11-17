Рада відмовилась скасовувати карантин вихідного дня: як голосували фракції
Документ підтримали лише 149 нардепів
Рада не прийняла постанову №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виступив з пропозицією дати уряду ще два тижні, щоб подивитись на ефективність карантину, а вже потім приймати рішення.
«Главком» наводить статистику голосування нардепів за цей проект рішення.
Голосування фракції політичної партії «Слуга народу»:
- За: 34
- Проти: 9
- Утрималися: 139
- Не голосували: 24
- Відсутні: 40
- Кількість депутатів: 246
«На жаль, шановні народні депутати», – прокоментували результати голосування Олена Кондратюк, в.о. голови Верховної Ради.
Голосування фракції політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»:
- За: 20
- Проти: 0
- Утрималися: 0
- Не голосували: 15
- Відсутні: 9
- Кількість депутатів: 44
Голосування фракції політичної партії «Європейська солідарність»:
- За: 20
- Проти: 0
- Утрималися: 0
- Не голосували: 4
- Відсутні: 3
- Кількість депутатів: 27
Представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко перед голосуванням розкритикував запроваджений Кабміном локдаун вихідного дня та заявив, що «такий уряд потрібно відправляти на ізоляцію і відправляти з посад».
«Наша фракція ініціювала і ми вже зібрали 84 підписи за відставку уряду. Я пропоную усім долучатись до нас», – заявив він.
Голосування фракції політичної партії «Голос»:
- За: 19
- Проти: 0
- Утрималися: 0
- Не голосували: 0
- Відсутні: 1
- Кількість депутатів: 20
«Ви всі бачили, як пройшли ці вихідні. Деякі ресторани далі працювали, деякі міста взагалі відмовились виконувати цей карантин, деякі бізнеси банально реєстрували релігійні організації у своїх закладах і могли далі працювати. Впроваджувати карантин вихідного дня - це те ж саме, що лікувати перелом кісток подорожником. Можливо, допоможе, але це буде лише випадково. Тому я прошу підтримати постанову, яка зобов'язує Кабмін переглянути рішення про карантин вихідного дня. Нехай вони зрозуміють підприємців, які банально викидали продукти. Якщо ми промовчимо, це буде злочин проти наших підприємців і наших громадян», – заявив перед голосуванням нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Голосування фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»:
- За: 19
- Проти: 0
- Утрималися: 0
- Не голосували: 2
- Відсутні: 3
- Кількість депутатів: 24
Голосування депутатської групи «Партія «За майбутнє»:
- За: 14
- Проти: 0
- Утрималися: 0
- Не голосували: 8
- Відсутні: 2
- Кількість депутатів: 24
«Комітет підтримує необхідність підтримки малого та середнього бізнесу, водночас стрімке поширення захворювання коронавірусом вимагає адекватних карантинних заходів для збереження життя і здоров'я українців. Комітет рекомендував Раді визначитись шляхом голосуванням щодо прийняття чи відхилення цієї постанови», – заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
Голосування депутатської групи «Довіра»:
- За: 17
- Проти: 0
- Утрималися: 1
- Не голосували: 1
- Відсутні: 1
- Кількість депутатів: 20
Голосування позафракційних депутатів:
- За: 6
- Проти: 0
- Утрималися: 1
- Не голосували: 1
- Відсутні: 10
- Кількість депутатів: 18
В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.
Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.
Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.