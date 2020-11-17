Рада відмовилась скасовувати карантин вихідного дня: як голосували фракції

Документ підтримали лише 149 нардепів

Рада не прийняла постанову №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виступив з пропозицією дати уряду ще два тижні, щоб подивитись на ефективність карантину, а вже потім приймати рішення.

«Главком» наводить статистику голосування нардепів за цей проект рішення.

Голосування фракції політичної партії «Слуга народу»:

За: 34

Проти: 9

Утрималися: 139

Не голосували: 24

Відсутні: 40

Кількість депутатів: 246

«На жаль, шановні народні депутати», – прокоментували результати голосування Олена Кондратюк, в.о. голови Верховної Ради.

Голосування фракції політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»:

За: 20

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 15

Відсутні: 9

Кількість депутатів: 44

Голосування фракції політичної партії «Європейська солідарність»:

За: 20

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 4

Відсутні: 3

Кількість депутатів: 27

Представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко перед голосуванням розкритикував запроваджений Кабміном локдаун вихідного дня та заявив, що «такий уряд потрібно відправляти на ізоляцію і відправляти з посад».

«Наша фракція ініціювала і ми вже зібрали 84 підписи за відставку уряду. Я пропоную усім долучатись до нас», – заявив він.

Голосування фракції політичної партії «Голос»:

За: 19

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Відсутні: 1

Кількість депутатів: 20

«Ви всі бачили, як пройшли ці вихідні. Деякі ресторани далі працювали, деякі міста взагалі відмовились виконувати цей карантин, деякі бізнеси банально реєстрували релігійні організації у своїх закладах і могли далі працювати. Впроваджувати карантин вихідного дня - це те ж саме, що лікувати перелом кісток подорожником. Можливо, допоможе, але це буде лише випадково. Тому я прошу підтримати постанову, яка зобов'язує Кабмін переглянути рішення про карантин вихідного дня. Нехай вони зрозуміють підприємців, які банально викидали продукти. Якщо ми промовчимо, це буде злочин проти наших підприємців і наших громадян», – заявив перед голосуванням нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Голосування фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»:

За: 19

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 2

Відсутні: 3

Кількість депутатів: 24

Голосування депутатської групи «Партія «За майбутнє»:

За: 14

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 8

Відсутні: 2

Кількість депутатів: 24

«Комітет підтримує необхідність підтримки малого та середнього бізнесу, водночас стрімке поширення захворювання коронавірусом вимагає адекватних карантинних заходів для збереження життя і здоров'я українців. Комітет рекомендував Раді визначитись шляхом голосуванням щодо прийняття чи відхилення цієї постанови», – заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Голосування депутатської групи «Довіра»:

За: 17

Проти: 0

Утрималися: 1

Не голосували: 1

Відсутні: 1

Кількість депутатів: 20

Голосування позафракційних депутатів: