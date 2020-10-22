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    Євросоюз взявся за реформу ВООЗ

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    Асамблея ВООЗ відбудеться в&nbsp;середині листопада. - Євросоюз взявся за реформу ВООЗ
    Асамблея ВООЗ відбудеться в середині листопада.

    ЄС визнає за ВООЗ ключову роль в боротьбі з кризами в сфері охорони здоров’я, незважаючи на недоліки організації

    Європейський союз підготував пакет пропозицій щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він передбачає підвищення прозорості механізму співробітництва з країнами-членами.

    Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на проєкт документу.

    За його даними, текст документа, датований 19 жовтня, був складений урядом Німеччини після консультацій з представниками інших країн-членів ЄС на фоні критики на адресу Китаю за недостатню прозорість запропонованих ВООЗ даних на самому початку пандемії коронавірусу нового типу. У ньому міститься розрахований на кілька місяців «план із усунення недоліків ВООЗ, пов’язаних з фінансуванням, управлінням та юридичними повноваженнями».

    Пакет заходів передбачає, що ВООЗ буде вживати необхідні заходи, які дозволять підвищити прозорість механізму відстеження дотримання країнами-членами організації Міжнародних медико-санітарних правил. Ці заходи повинні передбачати забезпечення швидкого обміну між державами-членами інформацією про надзвичайні ситуації в області охорони здоров’я. Більш детального опису необхідних від ВООЗ заходів ЗМІ не надає.

    У документі зазначається, що ЄС визнає за ВООЗ ключову роль в боротьбі з кризами в сфері охорони здоров’я, незважаючи на існуючі недоліки організації. Серед проблем, про які йдеться в документі, ЄС наголошує на відсутності передбачуваного та сталого фінансування організації і недостатню прозорість її роботи в цілому.

    Агентство відзначає, що обговорення проєкту міністрами охорони здоров’я країн ЄС має відбутися в форматі відеоконференції на наступному тижні. Передбачається, що пізніше він буде представлений на асамблеї ВООЗ, яка відбудеться в середині листопада.

    Уряд Німеччини відмовився коментувати зміст документа в розмові з агентством, пославшись на той факт, що остаточний варіант ще не представлений. Коментар ВООЗ Reuters також отримати не вдалося.

    ЄС медицина хвороби ВООЗ
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