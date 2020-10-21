ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тиждень



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ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19

В Європі зафіксовано 25-відсоткове зростання захворюваності на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордну кількість заражень коронавірусом в світі за минулий тиждень: приріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

«Число нових випадків Covid-19 продовжує прискорено зростати, тоді як число нових смертей залишається відносно стабільним. Станом на 18 жовтня надійшли повідомлення про понад 40 мільйонів хворих і 1,1 мільйона померлих. У тому числі за останній тиждень зареєстрували понад 2,4 мільйона нових випадків захворювання і 36 тисяч нових смертей», - наголошується в повідомленні організації.

В Європі зафіксовано 25-відсоткове зростання захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем.

Найбільше померлих за минулий тиждень в Індії: понад 5,6 тисячі осіб. Далі йдуть США (4,8 тисячі), Бразилія (3,5 тисячі), Аргентина (2,4 тисячі) і Мексика (2,1 тисячі).

За даними проекту Університету Джонса Хопкінса, в світі заражені 40 612 044 людини. З початку пандемії більш 1,12 мільйона чоловік померли, ще більш 27,76 мільйона - вилікувалися.