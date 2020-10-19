Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19



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ВООЗ дійшла висновку, що «Ремдесивір» не збільшує шансів на виживання пацієнтів, не скорочує тривалість хвороби та не зменшує необхідність підключення до апарату ШВЛ

Кабмін виділив на закупівлю цього препарату понад 46 мільйонів гривень

Україна закупила препарат «Ремдесивір», яким лікуватимуть хворих на Covid-19. Найближчим часом медикамент з'явиться на території країни.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ремдесивір» закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України». Зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться», - сказав він.

За словами Ляшка, «Ремдесивір» першим показав зменшення тривалості перебування хворих на Covid-19 пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Також він зазначив, що цей препарат зменшує кількість летальних випадків.

Зазначимо, що раніше цей медикамент застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.