ВООЗ розраховує на початок вакцинації у 2021 році



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У ЮНІСЕФ запасаються шприцами для підготовки до вакцинації від коронавірусу

Тим часом у ЮНІСЕФ хочуть запастися 520 мільйонами шприців вже цього року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться з середини 2021 року. Експерти ВООЗ заявляють, що на початку наступного року будуть наявними дані третьої фази випробувань вакцин, що нині розробляються, повідомляють агенції у вівторок, 20 жовтня. Лише після того будуть ухвалюватись рішення щодо щеплень.

Першими вакцинуватимуть людей з груп ризику. Експерти додають, що нинішні результати досліджень вселяють надію, а кілька фармацевтичних концернів вироблятимуть мільйони доз для вакцинації.

Між тим голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері (Frank Ulrich Montgomery) застерігає від завчасних рішень про те, кому треба раніше за всіх робити щеплення від Covid-19 тоді, коли вакцина буде наявною.

«Важливо мати вакцини», – наводять його слова видання медіагрупи Funke. За словами Монтгомері, рішення про першочерговість щеплень залежатиме й від характеристик вакцин. Вони засновані на різних фармакологічних принципах, тому деякі можуть виявитись неефективними для літніх людей, пояснив експерт.

Тим часом у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) планують запастися 520 мільйонами шприців цього року для можливої вакцинації від коронавірусу та низки хвороб. У ЮНІСЕФ пояснили, що хочуть зробити запас шприців до отримання вакцини.

Крім того, фонд вже почав співпрацю з ВООЗ та альянсом з вакцин Gavi для «швидкої, безпечної та ефективної доставки ймовірної вакцини».

«Вакцинація проти Covid-19 в усьому світі буде одним з найбільших зусиль в історії людства», – сказала директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе і додала, що усім доведеться реагувати дуже швидко після створення вакцин.

На наступний рік у Дитячому фонді ООН планують закупити додатковий мільярд шприців до запланованих 620 мільйонів для вакцинації не тільки від коронавірусу, але також низки інших захворювань, як-от кір або тиф.

Наразі декілька виробників розробляють і тестують засоби, які можуть стати вакцинами від Covid-19. Деякі вже перебувають на вирішальному етапі тестування для затвердження. Тисячі людей обстежують, щоб дізнатися, чи дійсно засоби захищають від інфікування та чи добре їх переносять учасники досліджень.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19