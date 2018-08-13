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    Ющенко зробив Януковича прем’єром, а тепер розказує, що Тимошенко хотіла влаштувати в уряд Медведчука

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    Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко - Ющенко зробив Януковича прем’єром, а тепер розказує, що Тимошенко хотіла влаштувати в уряд Медведчука
    Фото: Tv.ua
    Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко

    Віктор Медведчук міг стати віце-прем'єром, або послом України в Росії

    Юлія Тимошенко рекомендувала призначити Віктора Медведчука віце-прем'єром в уряд, який вона очолювала у 2005 році. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів президент України (2005 – 2010 рр..) Віктор Ющенко.

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    Віктор Ющенко, який на той час очолював державу, заявив, що відмовився від такої рекомендації. «У мене був шок. Вона залишила купу фотографій Медведчука в різних позах спілкування. Вона принесла фотографії Балозі (Віктор Балога – голова Секретаріату президента України) і сформулювала йому першому це питання. А потiм прийшла до мене і запропонувала, що було б краще, якби Медведчук став віце-прем'єром… Коли вже я категорично сказав, що цьому не бути, виникла друга пропозиція — послом у Росії», - розповів Віктор Ющенко.

    Віктор Ющенко відмовився давати політичну характеристику Віктору Медведчуку. «Я не хочу тратити свої слова», - сказав третій президент України. А також відмовився відповідати на запитання, чи вважає він Медведчука ворогом нації? «Три крапки», - абстрактно відповів Ющенко.

    Нагадаємо, саме президент України Віктор Ющенко у 2006 році вніс кандидатуру «Антикризової коаліції» Віктора Януковича на посаду глави уряду, якого парламент затвердив 4  серпня 2006 року.

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