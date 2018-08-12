Адвокат Медведчука порівняв Гройсмана зі свинею і заявив, що Стуса засудили законно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Стус та Віктор Медведчук

Скандал навколо стрічки «Стус». Захисник кума Путіна оприлюднив спеціальну заяву

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта. Також юрист звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі.

Відповідна заява опублікована на сайті «Українського вибору».

Кириленко у листі відкрито образив главу уряду і журналістів через те, що, «події минулого використовуються в брудній політичній грі».

«Політики, які розбираються в історичній правді так само, як свиня в апельсинах, вирішили використовувати фільм про Стуса для політичного піару, а також для дискредитації Віктора Медведчука. На жаль, навички управління, що залишилися у Гройсмана з часів вінницького ринку, нікуди не поділися і на посаді прем'єра-міністра. Та й звідки взятися іншим?», - йдеться у заяві адвоката.

Кириленко також вважає, що Василя Стуса засудили законно, адже він не приховував, що завжди виступав і буде виступати проти радянського ладу і радянської влади. Таким чином, він нібито сам показав свою боротьбу проти Радянського Союзу, тому «був спочатку, з моменту свого арешту, запрограмований на отримання відповідного вироку і практично заздалегідь відомого терміну відбування покарання, тому роль адвоката, якого сама держава примусово залучала для участі в таких справах, була незавидна і не грала істотної ролі у заздалегідь відомому вироку».

Саме тому, на думку захисника Медведчука, «будь-який радянський адвокат, який жив і працював у СРСР, максимум що міг зробити, так це спробувати хоч трохи пом'якшити вирок, але це виходило вкрай рідко».

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що хоче, щоб до фільму, до фінансування якого доклалася українська держава, повернули вирізані сцени з Медведчуком.

Раніше Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, заявив, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка.

11 серпня знімальна група фільму «Стус» заявила про намір дозняти сцену суду, у якій фігуруватиме Віктор Медведчук.

Як відомо, скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільма прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

Молодий юрист Віктор Володимирович Медведчук, який у часи незалежної України став політиком і набув одіозної слави, тоді виступав захисником у процесі над поетом і дисидентом.

Про методи захисту, які використовував Медведчук, писав журнал «Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979—1980 рр. на підприємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію шлунка.

У 2016 році, до 25-ї річниці незалежності України, адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували «правовий аналіз судової справи дисидента 35 років потому». Серед іншого, вони стверджували, що «Визнаючи в суді вину свого підзахисного Стуса (при запереченні вини самим підзахисним), адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді».

Читайте також: Медведчук виходить з темряви. Прем’єра восени