Дружина Медведчука Марченко невдовзі може з'явитися в українській політиці

Оксана Марченко

Така собі «жінка з душею та великим серцем». В усіх можливих формах

Думаю, вже всі чули за останні дні про те, що дружина медведчука оксана марченко візьме участь на плюсах у шоу «Танці із зірками». Ну, й про те, що з ще не знятого фільму про Василя Стуса вирізали всі фрагменти про самого медведчука - після дзвінку із штабу медведчука. Тобто, гбшного стукача-адвоката, який підписав смертний вирок великому поету своїм зізнанням його «провини» на суді без дозволу самого Стуса.

Все це - секції одного великого ланцюжку по відбілюванню іміджу цієї зловісної путінської істоти. Сам медведчук поки що буде в затінку і вийде з нього десь після президентських виборів. А може, навіть й не вийде - він любить гратися в «сірого кардинала». Що не заважає, натомість, вже зараз вичищати інтернет від згадок про його бізнеси - чітко бачу, як пропадають посилання на докази того, як він викупив тут російський бізнес під брендом «Glusco». Чи про негатив щодо нього. Видно, що пошуковики обробляють цілі команди СЕОшників. Але проект «Марченко» - ще більш важливий.

Адже невдовзі вона сама може піти до політики. Оксанку в нас наразі активно почали розкручувати на усіх можливих платформах. Їй створюють імідж сучасної, водночас простої жінки, яка готова створювати. Така собі «жінка з душею та великим серцем». В усіх можливих формах. Далеко не тільки на телеку. Я вже кілька тижнів споглядаю, як у всіх соціальних мережах пішла суперактивна розкрутка акаунтів марченко. Зокрема, у ютюбі, фейсбуці та інстаграмі. Ну, й звичайно, вконтакте.

Раніше всюди в неї всі акаунти велися від імені прес-служби: стандартні мемасики, вітання з Великоднем і ось це ось все. Й раптом приблизно з кінця травня пішла мегаактивність. Запущена дуже велика кількість реклами її каналів. В якій вона презентується як нормальна, близька до народу тьолочка, яка шарить в соцмережах. Видно, що на неї почав працювати цілий штат піарників. В хід йде все - лайфхаки про здорову їжу, красиві селфачі, мімімшні відосики, рамочки з вушками для аваторочок, конкурси-челенджі, фоточки з популярними відеоблогерами тощо. Тобто, весь арсенал сучасного блогера. Фоткається вона на самсунг, а не на епл - ну як, щоб показати, що вона не якась там дружина багатого папіка. Але ж «не на**сала, а подарили». Й все це - буквально за останні 2 місяці. Співпадіння? Не думаю. Виборча кампанія індахаус.

Що ж, зовсім скоро нам покажуть захоплююче видовище, як марченко буде гарно танцювати й проходити все далі й далі в шоу. Завойовуючи прихильність домогосподарок своєю впертістю, чуттєвістю та вмінню бути «справжньою жінкою». Показуючи кубики на животі та пропагуючи здоровий спосіб життя. Паралельно вона буде окучувати соцмережі в якості «подруги в теме». Щоб і для дорослої аудиторії, і для молодняку. Десь поруч обов'язково вигулькне й муженьок. А біомаса буде хавати. "Время строить», угу (це назва її програми на Інтері). А далі - хоп, і на вибори. Ну, щоб конкуренцію ще одній консерві створити - Юлі. Ілюзія вибору, жінки в політиці, «хватит воевать - давайте создавать». Як вам перспективка, а?

Джерело: блог Богдана Буткевича

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