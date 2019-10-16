Кабінет Міністрів створив комісію із захисту бізнесу



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

За словами Гончарука, комісія займатиметься адмініструванням звернень і повідомлень про випадки вимагання хабарів з представників бізнесу

Кабінет Міністрів створив комісію із захисту бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу.

«Ми створили комісію із захисту бізнесу при Кабінеті Міністрів», - сказав він.

Гончарук зазначив, що представники бізнесу часто звертаються до Кабміну з інформацією про вимагання з них хабарів і про те, що їх «кошмарять».

За словами Гончарука, комісія займатиметься адмініструванням звернень і повідомлень про подібні випадки.

Також прем’єр заявив, що уряду необхідний час, щоб замінити корупціонерів на державних посадах.