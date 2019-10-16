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    Кабінет Міністрів створив комісію із захисту бізнесу

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    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук - Кабінет Міністрів створив комісію із захисту бізнесу
    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

    За словами Гончарука, комісія займатиметься адмініструванням звернень і повідомлень про випадки вимагання хабарів з представників бізнесу

    Кабінет Міністрів створив комісію із захисту бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу.

    «Ми створили комісію із захисту бізнесу при Кабінеті Міністрів», - сказав він.

    Гончарук зазначив, що представники бізнесу часто звертаються до Кабміну з інформацією про вимагання з них хабарів і про те, що їх «кошмарять».

    За словами Гончарука, комісія займатиметься адмініструванням звернень і повідомлень про подібні випадки.

    Також прем’єр заявив, що уряду необхідний час, щоб замінити корупціонерів на державних посадах.

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